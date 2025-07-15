15 июля 2025

В ХМАО экс-директор МУПа пойдет под суд за подлог документов

В ХМАО экс-директор МУПа пойдет под суд за кражу 3,7 миллионов рублей у мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении экс-директора возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ
В отношении экс-директора возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ Фото:

В Сургутском районе бывший директор МУП «Сургутрайторф» Николай Крылов обвиняется в краже у мэрии 3,7 миллиона рублей. Он получал субсидии за вывоз строительного мусора, но не проводил работы, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«Обвиняемый обеспечил предоставление в департамент жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района документов, содержащих недостоверные сведения о вывозе строительного мусора после сноса аварийных домов. На основании подложных документов предприятием получена субсидия на возмещение затрат на работы, стоимость которых была многократно завышена», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Кроме того, обвиняемый предоставлял ложные сведения о вывозе отходов на полигон ТБО. Ущерб бюджету района превысил 3,7 миллионов рублей. На счета экс-коммунальщика наложен арест, дело передано в суд для рассмотрения. Он обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

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В Сургутском районе бывший директор МУП «Сургутрайторф» Николай Крылов обвиняется в краже у мэрии 3,7 миллиона рублей. Он получал субсидии за вывоз строительного мусора, но не проводил работы, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «Обвиняемый обеспечил предоставление в департамент жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района документов, содержащих недостоверные сведения о вывозе строительного мусора после сноса аварийных домов. На основании подложных документов предприятием получена субсидия на возмещение затрат на работы, стоимость которых была многократно завышена», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Кроме того, обвиняемый предоставлял ложные сведения о вывозе отходов на полигон ТБО. Ущерб бюджету района превысил 3,7 миллионов рублей. На счета экс-коммунальщика наложен арест, дело передано в суд для рассмотрения. Он обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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