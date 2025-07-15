В ХМАО экс-директор МУПа пойдет под суд за подлог документов

В Сургутском районе бывший директор МУП «Сургутрайторф» Николай Крылов обвиняется в краже у мэрии 3,7 миллиона рублей. Он получал субсидии за вывоз строительного мусора, но не проводил работы, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО.
«Обвиняемый обеспечил предоставление в департамент жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района документов, содержащих недостоверные сведения о вывозе строительного мусора после сноса аварийных домов. На основании подложных документов предприятием получена субсидия на возмещение затрат на работы, стоимость которых была многократно завышена», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Кроме того, обвиняемый предоставлял ложные сведения о вывозе отходов на полигон ТБО. Ущерб бюджету района превысил 3,7 миллионов рублей. На счета экс-коммунальщика наложен арест, дело передано в суд для рассмотрения. Он обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.
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