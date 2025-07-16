ММК заселяет новый дом с гашением половины процентов по ипотеке для сотрудников

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Сотрудники ММК празднуют новоселье
Сотрудники ММК празднуют новоселье Фото:

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) заселил новый дом для своих сотрудников. По уже сложившейся практике, сотрудникам погасят половину процентов по ипотечным платежам. Об этом сообщили в пресс-службе ММК.

«Жилищно-инвестиционный фонд „Ключ“ строит дома для магнитогорцев вот уже тридцать лет. Проект жилого комплекса „Ключевой“, состоящий из трех очередей и включающий в себя одиннадцать домов на 440 квартир, был разработан в 2021 году. С 2023 по 2024 год были сданы восемь домов на 272 квартиры. В этом году в канун Дня металлурга первых жильцов принял дом № 9. ММК оплачивает половину процентов по ипотеке», — сообщили в компании.

По традиции сдача жилья проходит накануне профессионального праздника металлургов. Поздравить обладателей долгожданных квадратных метров приходят первые лица города.

«Собственная квартира — это основа, Человеку нужна хорошая работа и комфортное жилье. Приятно, что ММК как социально ориентированная компания предоставляет своим работникам возможность приобрести такое комфортное жильё на льготных условиях. — отметил мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Почетное право перерезать красную ленточку было предоставлено семье Мурзиковых, переселившихся в новую квартиру. Глава семьи Михаил Мурзиков трудится на ММК с 2019 года.

Глава города подарил младшему члену семьи Мурзиковых детский надувной бассейн, а руководитель профсоюза Группы ПАО «ММК» Борис Семенов вручил новоселам сертификат на покупку техники для новой квартиры и корзину с фруктами.

Строительство жилого комплекса «Ключевой» продолжается. Следующий дом будет готов к декабрю текущего года, второй — к 1 июня 2026 года.

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Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) заселил новый дом для своих сотрудников. По уже сложившейся практике, сотрудникам погасят половину процентов по ипотечным платежам. Об этом сообщили в пресс-службе ММК. «Жилищно-инвестиционный фонд „Ключ“ строит дома для магнитогорцев вот уже тридцать лет. Проект жилого комплекса „Ключевой“, состоящий из трех очередей и включающий в себя одиннадцать домов на 440 квартир, был разработан в 2021 году. С 2023 по 2024 год были сданы восемь домов на 272 квартиры. В этом году в канун Дня металлурга первых жильцов принял дом № 9. ММК оплачивает половину процентов по ипотеке», — сообщили в компании. По традиции сдача жилья проходит накануне профессионального праздника металлургов. Поздравить обладателей долгожданных квадратных метров приходят первые лица города. «Собственная квартира — это основа, Человеку нужна хорошая работа и комфортное жилье. Приятно, что ММК как социально ориентированная компания предоставляет своим работникам возможность приобрести такое комфортное жильё на льготных условиях. — отметил мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Почетное право перерезать красную ленточку было предоставлено семье Мурзиковых, переселившихся в новую квартиру. Глава семьи Михаил Мурзиков трудится на ММК с 2019 года. Глава города подарил младшему члену семьи Мурзиковых детский надувной бассейн, а руководитель профсоюза Группы ПАО «ММК» Борис Семенов вручил новоселам сертификат на покупку техники для новой квартиры и корзину с фруктами. Строительство жилого комплекса «Ключевой» продолжается. Следующий дом будет готов к декабрю текущего года, второй — к 1 июня 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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