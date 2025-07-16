ММК заселяет новый дом с гашением половины процентов по ипотеке для сотрудников

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) заселил новый дом для своих сотрудников. По уже сложившейся практике, сотрудникам погасят половину процентов по ипотечным платежам. Об этом сообщили в пресс-службе ММК.
«Жилищно-инвестиционный фонд „Ключ“ строит дома для магнитогорцев вот уже тридцать лет. Проект жилого комплекса „Ключевой“, состоящий из трех очередей и включающий в себя одиннадцать домов на 440 квартир, был разработан в 2021 году. С 2023 по 2024 год были сданы восемь домов на 272 квартиры. В этом году в канун Дня металлурга первых жильцов принял дом № 9. ММК оплачивает половину процентов по ипотеке», — сообщили в компании.
По традиции сдача жилья проходит накануне профессионального праздника металлургов. Поздравить обладателей долгожданных квадратных метров приходят первые лица города.
«Собственная квартира — это основа, Человеку нужна хорошая работа и комфортное жилье. Приятно, что ММК как социально ориентированная компания предоставляет своим работникам возможность приобрести такое комфортное жильё на льготных условиях. — отметил мэр Магнитогорска Сергей Бердников.
Почетное право перерезать красную ленточку было предоставлено семье Мурзиковых, переселившихся в новую квартиру. Глава семьи Михаил Мурзиков трудится на ММК с 2019 года.
Глава города подарил младшему члену семьи Мурзиковых детский надувной бассейн, а руководитель профсоюза Группы ПАО «ММК» Борис Семенов вручил новоселам сертификат на покупку техники для новой квартиры и корзину с фруктами.
Строительство жилого комплекса «Ключевой» продолжается. Следующий дом будет готов к декабрю текущего года, второй — к 1 июня 2026 года.
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