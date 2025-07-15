Трудовая инспекция поймала компанию из ХМАО на миллионных долгах рабочим

Трудовая инспекция уличила Уральский вышкомонтажный центр из Нефтеюганска в задержке зарплаты. Задолженность превышала 17 миллионов рублей.
«В ходе контрольного (надзорного) мероприятия выявлена задолженность по выплате заработной платы работникам ООО „Уральский вышкомонтажный центр“. Задолженность на сумму 17 миллионов 320 тысяч рублей выявлена за период апрель-май настоящего года перед 88 сотрудниками общества», — говорится в официальном telegram-канале гострудинспекции Югры.
Компанию привлекли к административной ответственности и потребовали выплатить долги. Пока работодатель перечислил лишь часть средств, предприятие еще должно рабочим почти 14 миллионов.
Ранее URA.RU рассказывало, что нефтяник из ХМАО отсудил больше миллиона рублей у своей компании. Причиной разбирательств тогда стали переработки.
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