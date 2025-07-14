Нефтяник отсудил миллион рублей за переработку на объектах миллиардера из ХМАО

Нефтяник из ХМАО отсудил больше миллиона рублей у компании «Альянс», которая выполняла работы на объектах нефтесервисной фирмы «Экотон», принадлежащей миллиардеру Ярославу Мельнику. За год машинист паровой депарафинизационной установки отработал свыше 3000 часов, трудясь по 15 часов в сутки, но ему оплатили чуть больше половины, выяснило URA.RU.
«С ООО „Альянс“ взыскана задолженность по заработной плате за период с 2 июля 2022 года по 30 июня 2023 в размере 1 165 994 руб. 13 коп., компенсация морального вреда в размере 50 000 руб. Истец отработал в спорный период по путевым листам 3 142 часа, но по табелям учета рабочего времени было учтено 1 764 часа: работодатель обязан был учитывать переработки, но этого не сделал», — указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU.
Нефтяник устроился в компанию «Альянс» из Челябинска пять лет назад. Сначала трудился водителем, потом стал машинистом паровой установки, которая очищает нефтяные скважины. Работал вахтовым методом — далеко от дома, на кустовых площадках, где «Альянс» по договору обслуживал объекты «Экотона». До ближайшего жилья были десятки километров, поэтому он ночевал на нефтяном месторождении.
Он трудился не только как машинист, но и как водитель установки. Работал один, без сменщика, что подтвердилось в суде. Более того, в документах указывались сразу два водителя, но на деле мужчина работал был один, и работодатель этого не отрицал.
Жил он прямо в кабине машины. В вагончике на нефтяном месторождении были спальные места, но все были заняты бригадой бурильщиков — для него места не нашлось. Междусменный отдых проходил там же, в машине, фактически на рабочем месте. По документам он якобы работал 6–8 часов в день, а в действительности по 13–15 часов, включая ночные и праздничные смены без выходных.
За год машинист отработал по путевым листам более 3100 часов, но в табелях оказалось только 1764. Компания платила по этим заниженным данным. Нефтяник недополучал почти 100 тысяч рублей в месяц.
Вахтовик обратился в суд. Он потребовал выплатить долг по зарплате и компенсацию морального вреда. Компания «Альянс» возражала: мол, переработок не было, график был посменный, и вообще, он подал в суд слишком поздно. Но суд назначил экспертизу, и та показала, что почти каждый месяц он отрабатывал вдвое больше, чем отражено в учете.
Суд признал, что работодатель не вел учет рабочего времени, не обеспечил сотруднику место для отдыха, и переработки действительно были. Жизнь и работа в кабине машины стали основанием, чтобы засчитать отдых между сменами как рабочее время.
В итоге суд взыскал с компании 1 165 994 рубля долга по зарплате и 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также «Альянс» обязан оплатить экспертизу. Апелляция оставила это решение без изменений.
URA.RU пыталась связаться с ООО «Альянс». По телефону компании, указанному в официальных источниках, связаться не удалось.
Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе мужчина через суд добился компенсации от работодателя за сверхурочные работы. Он получил 1,1 миллионов рублей и 50 000 компенсации в качестве морального вреда.
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