Мэр из ХМАО, заговоривший на нескольких языках с помощью ИИ, раскрыл отношение к нейросетям

Глава Белоярского района Сергей Маненков предпочитает не применять нейросети в повседневной работе. Несмотря на активное внедрение цифровых инноваций во все сферы жизни, сам чиновник не спешит осваивать современные технологии. Об этом URA.RU рассказал сам Маненков.
«Наверное, одна из главных заслуг искусственного интеллекта — это увеличение производительности труда. Сегодня от этого уже никуда не деться. Не хочу себя обидеть, но я в этом отношении чайник. Сам я ими не пользуюсь. Поздравление с Днем искусственного интеллекта, которое я публиковал в социальных сетях, сделал наш айтишник», — рассказал Маненков.
Он признался, что был одним из последних чиновников, сменивших кнопочный телефон на современный смартфон. А также долго сопротивлялся созданию собственных страниц в социальных сетях. Впрочем, это не помешало ему стать одним из самых популярных блогеров среди югорских политиков.
Ранее URA.RU писало, что Маненков поздравил жителей с Днем искусственного интеллекта. Обращение было создано с помощью нейросети и переведено на несколько языков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!