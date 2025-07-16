16 июля 2025

За какой контент на YouTube можно нарваться на штраф

Депутат Боярский: штраф за просмотр видео возможен, если оно в списке Минюста
© Служба новостей «URA.RU»
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На платформе выложен запрещенный в РФ контент
На платформе выложен запрещенный в РФ контент Фото:

За просмотр видео экстремистской организации на YouTube россиян будут штрафовать только в случае, если ролик включен в официальный список экстремистских материалов Минюста РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«За просмотр на YouTube видео об экстремистской организации или сделанного организацией, признанной экстремистской, будут штрафовать? <...> Только в случае, если это видео находится в списке Минюста, о котором я сказал», — заявление депутата опубликовано в его telegram-канале.

Боярский уточнил, что списки экстремистских материалов формируются и обновляются регулярно. Он подчеркнул, что критерием для привлечения к ответственности будет именно наличие контента в реестре министерства, а не принадлежность видео к определенной организации.

Ранее в ГД сообщили, что намеренный поиск и прослушивание музыки из списка запрещенной в РФ будет грозить штрафом, пишет RT. Боярский объяснял: если гражданин случайно что-то послушал, то никаких санкций не последует.

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За просмотр видео экстремистской организации на YouTube россиян будут штрафовать только в случае, если ролик включен в официальный список экстремистских материалов Минюста РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. «За просмотр на YouTube видео об экстремистской организации или сделанного организацией, признанной экстремистской, будут штрафовать? <...> Только в случае, если это видео находится в списке Минюста, о котором я сказал», — заявление депутата опубликовано в его telegram-канале. Боярский уточнил, что списки экстремистских материалов формируются и обновляются регулярно. Он подчеркнул, что критерием для привлечения к ответственности будет именно наличие контента в реестре министерства, а не принадлежность видео к определенной организации. Ранее в ГД сообщили, что намеренный поиск и прослушивание музыки из списка запрещенной в РФ будет грозить штрафом, пишет RT. Боярский объяснял: если гражданин случайно что-то послушал, то никаких санкций не последует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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