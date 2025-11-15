Золотой унитаз и отмывание денег: журналисты раскрыли детали коррупционного скандала в Киеве

Издание утверждает, что коррупционный скандал нанес сильнейший удар по киевскому режиму во главе с Зеленским Фото: Официальный сайт президента Украины

Коррупционный скандал на Украине, из-за которого президент Владимир Зеленский может лишиться поддержки стран-союзников, нанес сильнейший удар по киевскому режиму. Об этом сообщили иностранные журналисты.

«Администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало власти в критический момент конфликта», — пишет Financial Times. Возмущение украинцев вызвали подробности громкого дела. По данным издания, речь идет о «золотом унитазе и сумки с деньгами». Также были обнаружены записи, где обсуждалось отмывание денег.