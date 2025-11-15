Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Золотой унитаз и отмывание денег: журналисты раскрыли детали коррупционного скандала в Киеве

FT: коррупционный скандал нанес сильнейший удар по Киеву
15 ноября 2025 в 21:16
Издание утверждает, что коррупционный скандал нанес сильнейший удар по киевскому режиму во главе с Зеленским

Фото: Официальный сайт президента Украины

Коррупционный скандал на Украине, из-за которого президент Владимир Зеленский может лишиться поддержки стран-союзников, нанес сильнейший удар по киевскому режиму. Об этом сообщили иностранные журналисты.

«Администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало власти в критический момент конфликта», — пишет Financial Times. Возмущение украинцев вызвали подробности громкого дела. По данным издания, речь идет о «золотом унитазе и сумки с деньгами». Также были обнаружены записи, где обсуждалось отмывание денег.

Коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины, в центре которого оказался бизнесмен Тимур Миндич, вызвал обеспокоенность западных партнеров. В рамках схемы было отмыто не менее 100 миллионов долларов, некоторые подозреваемые задержаны, а Миндич покинул страну. Сейчас Киев хочет «успокоить» западные страны, которые беспокоятся из-за громкого коррупционного скандала в Киеве. Ранее иностранные СМИ уже сообщали, что расследование дела о коррупции угрожает Зеленскому потерей поддержки за рубежом.

