Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В аэропорту Саратова временно ограничены перелеты

15 ноября 2025 в 21:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Временно введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Сергей
    15 ноября 2025 21:41
    *Сколько в Украине на фронте погибло парней *Сколько американских био лабораторий ещё спрятано на Украине * Ну конечно сколько государственных денег Зе положил себе и своему окружению в карман
Добавить комментарий
Следующий материал