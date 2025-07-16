16 июля 2025

Окружную мэрию в Пермском крае оштрафовали из-за плохих дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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У надзорного ведомства возникли вопросы, связанные с качеством дорожного покрытия
У надзорного ведомства возникли вопросы, связанные с качеством дорожного покрытия Фото:

В Прикамье мэру Александровского округа Александру Щекину вынесли представление, а должностному лицу выписали штраф за ненадлежащее состояние дорог. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«В округе проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и дорожной деятельности. По итогам главе местной администрации внесено представление, по инициативе прокуратуры виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности <...> в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — указано на сайте краевого ведомства.

Было установлено, что трасса местного значения Кунгур — Соликамск — Камень, а также участки дорог по улице Деменева и по улице Советской в Александровске не соответствуют установленным нормативам. Вопрос устранения нарушений находится на контроле прокуратуры города.

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В Прикамье мэру Александровского округа Александру Щекину вынесли представление, а должностному лицу выписали штраф за ненадлежащее состояние дорог. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. «В округе проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и дорожной деятельности. По итогам главе местной администрации внесено представление, по инициативе прокуратуры виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности <...> в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — указано на сайте краевого ведомства. Было установлено, что трасса местного значения Кунгур — Соликамск — Камень, а также участки дорог по улице Деменева и по улице Советской в Александровске не соответствуют установленным нормативам. Вопрос устранения нарушений находится на контроле прокуратуры города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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