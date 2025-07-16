Окружную мэрию в Пермском крае оштрафовали из-за плохих дорог

В Прикамье мэру Александровского округа Александру Щекину вынесли представление, а должностному лицу выписали штраф за ненадлежащее состояние дорог. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«В округе проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и дорожной деятельности. По итогам главе местной администрации внесено представление, по инициативе прокуратуры виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности <...> в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — указано на сайте краевого ведомства.
Было установлено, что трасса местного значения Кунгур — Соликамск — Камень, а также участки дорог по улице Деменева и по улице Советской в Александровске не соответствуют установленным нормативам. Вопрос устранения нарушений находится на контроле прокуратуры города.
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