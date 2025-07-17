Кто имеет право на две пенсии

В России несколько категорий граждан могут получать одновременно две пенсии — страховую и государственную. В частности, одновременное начисление страховой пенсии и государственных выплат полагается за особые заслуги, по инвалидности, по случаю потери кормильца или за выслугу лет. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин.
«Право на одновременное получение двух пенсий в России в 2025 году предоставляется строго определенным категориям граждан. Причем соответствующие основания детально прописаны в действующих федеральных законах. По общему правилу гражданину, имеющему право на несколько видов страховой пенсии, назначается одна пенсия по его выбору», — процитировало Говырина РИА Новости.
Депутат привел примеры: инвалиды вследствие военной травмы вправе получать одновременно страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности. Подобное право сохраняется за инвалидами Великой Отечественной войны, обладателями знака «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также гражданами, ставшими инвалидами из-за участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Как сообщало URA.RU ранее, летом 2025 года в России стартовало поэтапное повышение пенсионных выплат для разных групп граждан, включая увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии для лиц старше 80 лет и граждан с первой группой инвалидности. Право на две пенсии, в том числе, имеют вдовы, родители и дети-инвалиды военнослужащих, проходивших службу по призыву.
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