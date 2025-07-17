Россиянам объяснили, чья пенсия изменится при переезде

Доцент Коваленко: пенсионеров с Крайнего Севера лишат надбавки при переезде
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер пенсии может измениться
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При переезде из одного региона России в другой выплаты для пенсионеров могут изменяться. Если пенсионер переехал с Крайнего Севера в центр страны, то он лишится «северной» надбавки. Об этом рассказала доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

«Если гражданин проживал в районах Крайнего Севера и переехал в центральную часть страны, то „северную“ надбавку уберут. Но в обратном случае она появится», — передает издание «Прайм» слова Коваленко.

По словам эксперта, федеральные выплаты остаются неизменными вне зависимости от региона. Коваленко добавила, что переезжая в другой регион пенсионер должен уточнять возможные изменения доплат.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин рассказал, что в 2025 году российские пенсионеры смогут получать социальные доплаты к пенсии, если их доходы окажутся ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе. Он отметил, что если региональный минимум превышает федеральный, используется региональный показатель, и тогда назначается региональная доплата. Если наоборот — федеральная.

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При переезде из одного региона России в другой выплаты для пенсионеров могут изменяться. Если пенсионер переехал с Крайнего Севера в центр страны, то он лишится «северной» надбавки. Об этом рассказала доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко. «Если гражданин проживал в районах Крайнего Севера и переехал в центральную часть страны, то „северную“ надбавку уберут. Но в обратном случае она появится», — передает издание «Прайм» слова Коваленко. По словам эксперта, федеральные выплаты остаются неизменными вне зависимости от региона. Коваленко добавила, что переезжая в другой регион пенсионер должен уточнять возможные изменения доплат. Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин рассказал, что в 2025 году российские пенсионеры смогут получать социальные доплаты к пенсии, если их доходы окажутся ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе. Он отметил, что если региональный минимум превышает федеральный, используется региональный показатель, и тогда назначается региональная доплата. Если наоборот — федеральная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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