Какие доплаты к пенсии положены в 2025 году

В 2025 году российские пенсионеры смогут получать социальные доплаты к пенсии, если их доходы окажутся ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин.
«В 2025 году пенсионеры могут рассчитывать на социальную доплату, если вся совокупная сумма пенсии и положенных мер соцподдержки оказывается ниже установленного прожиточного минимума для пенсионеров. Этот минимум различается по регионам: в одних субъектах он выше федерального значения, в других — ниже. Если региональный минимум превышает федеральный, используется региональный показатель, и тогда назначается региональная доплата. Если наоборот — федеральная», — разъяснил депутат в интервью агентству ТАСС.
Говырин также подчеркнул, что размер доплаты будет ежегодно пересматриваться в зависимости от уровня индексации прожиточного минимума. Процесс назначения доплат будет автоматизирован через Социальный фонд России, однако в регионах с собственными стандартами может потребоваться личное обращение пенсионера за получением этих средств.
В феврале 2025 года средняя величина пенсионных выплат в России достигла отметки в 23 229 рублей, что на 11,7% выше по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, в феврале 2024 года этот показатель составлял 20 800 рублей, а в январе 2025 года — 23 175 рублей. Отметим, что с начала 2025 года, а именно с 1 января, страховые пенсии были проиндексированы на 7,3% по решению Социального фонда.
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