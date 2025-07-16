16 июля 2025
15 июля 2025

В Ленобласти объявлена воздушная опасность

В Ленинградской области объявили опасность БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские системы ПВО не дремлют
Российские системы ПВО не дремлют Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ленинградской области утром 17 июля объявили угрозу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Власти рекомендовали жителям воздержаться от пребывания на открытых пространствах и не приближаться к окнам до получения дополнительной информации.

ВСУ вновь атакуют регионы РФ. По данным Минобороны, за три часа были сбиты 40 вражеских дронов. В Воронеже украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома. В Белгороде в результате атаки погиб один мирный житель и ранены пятеро. Более полная информация — в трансляции URA.RU. 

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В Ленинградской области утром 17 июля объявили угрозу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Власти рекомендовали жителям воздержаться от пребывания на открытых пространствах и не приближаться к окнам до получения дополнительной информации. ВСУ вновь атакуют регионы РФ. По данным Минобороны, за три часа были сбиты 40 вражеских дронов. В Воронеже украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома. В Белгороде в результате атаки погиб один мирный житель и ранены пятеро. Более полная информация — в трансляции URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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