БПЛА влетел в жилой дом
В Воронеже украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома на улице Айвазовского. Об этом сообщают очевидцы.
В результате происшествия повреждены фасад здания и несколько квартир, а обломки упали на припаркованные у дома автомобили. Информации о пострадавших нет, пишет Shot. URA.RU начинает онлайн-трансляцию.
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