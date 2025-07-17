В Воронеже украинский беспилотник влетел в жилой дом. Онлайн-трансляция

Shot: в Воронеже беспилотник врезался в жилой дом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БПЛА влетел в жилой дом
БПЛА влетел в жилой дом Фото:

В Воронеже украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома на улице Айвазовского. Об этом сообщают очевидцы. 

В результате происшествия повреждены фасад здания и несколько квартир, а обломки упали на припаркованные у дома автомобили. Информации о пострадавших нет, пишет Shot. URA.RU начинает онлайн-трансляцию. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Воронеже украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома на улице Айвазовского. Об этом сообщают очевидцы.  В результате происшествия повреждены фасад здания и несколько квартир, а обломки упали на припаркованные у дома автомобили. Информации о пострадавших нет, пишет Shot. URA.RU начинает онлайн-трансляцию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...