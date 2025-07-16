16 июля 2025

ВСУ атакуют приграничные районы России, есть погибшие и пострадавшие. Онлайн-трансляция

Над российскими регионами за три часа сбили 40 беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ атакует дронами приграничные регионы
ВСУ атакует дронами приграничные регионы Фото:

Один мирный житель погиб, пятеро ранены в Белгороде в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, над Воронежем было слышно около четырех взрывов. URA.RU запускает онлайн-трансляцию. 

03:12 Смоленскую область атаковали беспилотники ВСУ, сообщил глава региона Василий Анохин. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадал один человек и незначительно поврежден гражданский объект.

03:03 Авиационную опасность объявили в Орловской области. Об этом сообщается в официальном мобильном приложении МЧС России.

02:51 На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом написал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.

02:40 Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги. Об этом сообщает Росавиация.

02:14 Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. Пострадал мирный житель. Об этом пишет глава Белгородской области Владислав Гладков.

02:13 На территории Брянской области было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, еще один дрон был сбит в Орловской области. Об этом сообщает Минобороны.

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Один мирный житель погиб, пятеро ранены в Белгороде в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, над Воронежем было слышно около четырех взрывов. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.  03:12 Смоленскую область атаковали беспилотники ВСУ, сообщил глава региона Василий Анохин. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадал один человек и незначительно поврежден гражданский объект. 03:03 Авиационную опасность объявили в Орловской области. Об этом сообщается в официальном мобильном приложении МЧС России. 02:51 На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом написал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. 02:40 Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги. Об этом сообщает Росавиация. 02:14 Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. Пострадал мирный житель. Об этом пишет глава Белгородской области Владислав Гладков. 02:13 На территории Брянской области было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, еще один дрон был сбит в Орловской области. Об этом сообщает Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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