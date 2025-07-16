Один мирный житель погиб, пятеро ранены в Белгороде в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, над Воронежем было слышно около четырех взрывов. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.
03:12 Смоленскую область атаковали беспилотники ВСУ, сообщил глава региона Василий Анохин. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадал один человек и незначительно поврежден гражданский объект.
03:03 Авиационную опасность объявили в Орловской области. Об этом сообщается в официальном мобильном приложении МЧС России.
02:51 На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом написал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
02:40 Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги. Об этом сообщает Росавиация.
02:14 Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. Пострадал мирный житель. Об этом пишет глава Белгородской области Владислав Гладков.
02:13 На территории Брянской области было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, еще один дрон был сбит в Орловской области. Об этом сообщает Минобороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.