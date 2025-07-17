Директор психинтерната в Биробиджане заставлял пациентов строить ему дачу

Руководитель психоневрологического интерната в Еврейской автономной области (ЕАО) предстанет перед Биробиджанским районным судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает прокуратура региона, директор учреждения заставлял пациентов строить ему дачу.
«В Еврейской автономной области прокуратура направила в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий директором психоневрологического интерната», — передает прокуратура в telegram-канале. Основанием для возбуждения дела послужили материалы прокурорской проверки.
Следственные органы установили, что в период с 2023 по 2024 годы директор учреждения привлекал проживающих там пациентов к обустройству и строительству его личной дачи. При этом обвиняемому было известно, что данные граждане страдают психическими расстройствами, признаны недееспособными и не могут осознавать характер и последствия совершаемых над ними действий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.