Директор психинтерната в Биробиджане заставлял пациентов строить ему дачу

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Руководитель психинтерната обвиняется по статье о превышении должностных полномочий
Руководитель психинтерната обвиняется по статье о превышении должностных полномочий Фото:

Руководитель психоневрологического интерната в Еврейской автономной области (ЕАО) предстанет перед Биробиджанским районным судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает прокуратура региона, директор учреждения заставлял пациентов строить ему дачу. 

«В Еврейской автономной области прокуратура направила в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий директором психоневрологического интерната», — передает прокуратура в telegram-канале. Основанием для возбуждения дела послужили материалы прокурорской проверки.

Следственные органы установили, что в период с 2023 по 2024 годы директор учреждения привлекал проживающих там пациентов к обустройству и строительству его личной дачи. При этом обвиняемому было известно, что данные граждане страдают психическими расстройствами, признаны недееспособными и не могут осознавать характер и последствия совершаемых над ними действий.

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Руководитель психоневрологического интерната в Еврейской автономной области (ЕАО) предстанет перед Биробиджанским районным судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает прокуратура региона, директор учреждения заставлял пациентов строить ему дачу.  «В Еврейской автономной области прокуратура направила в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий директором психоневрологического интерната», — передает прокуратура в telegram-канале. Основанием для возбуждения дела послужили материалы прокурорской проверки. Следственные органы установили, что в период с 2023 по 2024 годы директор учреждения привлекал проживающих там пациентов к обустройству и строительству его личной дачи. При этом обвиняемому было известно, что данные граждане страдают психическими расстройствами, признаны недееспособными и не могут осознавать характер и последствия совершаемых над ними действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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