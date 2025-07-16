В ХМАО прокуратура добилась пособия для родителей ветерана СВО

В Пыть-Яхе прокуратура через суд добилась назначения ежемесячного пособия участнику СВО, в котором ему было отказано из-за проблем с документами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
«В ноябре 2024 года казенным учреждением „Агентство социального благополучия“ в городе Пыть-Яхе назначено ежемесячное пособие как членам семьи погибшего участника СВО. Однако в январе 2025 года данное решение уполномоченным органом было пересмотрено, и выплата неправомерно прекращена», — сообщает пресс-служба ведомства.
Родителям участника СВО было отказано в ежемесячном пособии из-за проблем с документами, которые подтверждали бы право на получение выплат. Ситуация разрешилась в пользу югорчан после обращения прокуратуры в суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!