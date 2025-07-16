16 июля 2025

В ХМАО прокуратура добилась пособия для родителей ветерана СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор через суд добился пособия для родителей участника СВО
Прокурор через суд добился пособия для родителей участника СВО Фото:

В Пыть-Яхе прокуратура через суд добилась назначения ежемесячного пособия участнику СВО, в котором ему было отказано из-за проблем с документами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«В ноябре 2024 года казенным учреждением „Агентство социального благополучия“ в городе Пыть-Яхе назначено ежемесячное пособие как членам семьи погибшего участника СВО. Однако в январе 2025 года данное решение уполномоченным органом было пересмотрено, и выплата неправомерно прекращена», — сообщает пресс-служба ведомства.

Родителям участника СВО было отказано в ежемесячном пособии из-за проблем с документами, которые подтверждали бы право на получение выплат. Ситуация разрешилась в пользу югорчан после обращения прокуратуры в суд.

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В Пыть-Яхе прокуратура через суд добилась назначения ежемесячного пособия участнику СВО, в котором ему было отказано из-за проблем с документами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. «В ноябре 2024 года казенным учреждением „Агентство социального благополучия“ в городе Пыть-Яхе назначено ежемесячное пособие как членам семьи погибшего участника СВО. Однако в январе 2025 года данное решение уполномоченным органом было пересмотрено, и выплата неправомерно прекращена», — сообщает пресс-служба ведомства. Родителям участника СВО было отказано в ежемесячном пособии из-за проблем с документами, которые подтверждали бы право на получение выплат. Ситуация разрешилась в пользу югорчан после обращения прокуратуры в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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