16 июля 2025

Синоптики объяснили, почему июль не станет аномально холодным месяцем в Пермском крае

ГИС-центр ПГНИУ: холодный июль для Перми не является уникальной ситуацией
© Служба новостей «URA.RU»
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В июле 2025 года в регионе отсутствует жара
В июле 2025 года в регионе отсутствует жара Фото:

В Пермском крае текущий июль пока не характеризуется как аномально холодный. Отклонение средних температур от климатической нормы составляет от -0,5°С в Чайковском до -2,3°С в Чердыни. Это на 2–3 градуса теплее показателей, зафиксированных в 2014 и 2015 годах. К таким выводам пришли синоптики ГИС-центра ПГНИУ. 

«Примечательно, что в июле 2025 года в регионе отсутствует жара — в Перми ни разу не наблюдались дневные температуры выше +27°С. Однако подобная ситуация не является уникальной. В июле 2014, 2015, 2017 и 2019 годов воздух также не прогревался до +30°С и выше. Особенно прохладным был июль 2015 года, когда за весь месяц только один день температура превышала +25°С, а число дней с показателями выше +20°С составило всего двенадцать», — отмечают метеорологи. 

Ранее URA.RU сообщало о прогнозе специалистов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Они уверены в том, что к 20 июля на территории Пермского края установится теплая погода.

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В Пермском крае текущий июль пока не характеризуется как аномально холодный. Отклонение средних температур от климатической нормы составляет от -0,5°С в Чайковском до -2,3°С в Чердыни. Это на 2–3 градуса теплее показателей, зафиксированных в 2014 и 2015 годах. К таким выводам пришли синоптики ГИС-центра ПГНИУ.  «Примечательно, что в июле 2025 года в регионе отсутствует жара — в Перми ни разу не наблюдались дневные температуры выше +27°С. Однако подобная ситуация не является уникальной. В июле 2014, 2015, 2017 и 2019 годов воздух также не прогревался до +30°С и выше. Особенно прохладным был июль 2015 года, когда за весь месяц только один день температура превышала +25°С, а число дней с показателями выше +20°С составило всего двенадцать», — отмечают метеорологи.  Ранее URA.RU сообщало о прогнозе специалистов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Они уверены в том, что к 20 июля на территории Пермского края установится теплая погода.
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