Shot: российским туристам пригрозили расстрелом за приближение к пляжу у отеля

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Туристов из РФ заселили в египетский отель, из которого открывается вид на военную базу
Туристов из РФ заселили в египетский отель, из которого открывается вид на военную базу Фото:

Российских туристов на египетском курорте Шарм-эш-Шейх разместили в пятизвездочном отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, расположенном в непосредственной близости от военной базы. Ни один из туроператоров заранее не сообщил отдыхающим о соседстве с объектом стратегического значения, сообщил telegram-канал Shot. 

«Российских туристов заселили в отель с видом на египетскую военную базу. Им запретили купаться в море и пригрозили застрелить, если кто-то приблизится к пляжу», — передает telegram-канал. Отмечается, что стоимость проживания в этом отеле для двоих людей за 10 дней составляет около 250 тысяч рублей.

Среди основных неудобств туристы отмечают ежедневные подъемы военных в семь утра, которые сопровождаются громкими звуками и мешают отдыху. Во время учебных стрельб в округе раздаются характерные грохоты. Особое недовольство вызывает запрет на купание в море и нахождение на пляже, который расположен примерно в 700 метрах от военной базы. Как сообщили постояльцы, при попытке приблизиться воде военные могут принять туристов за диверсантов и открыть предупредительный огонь в воздух. Кроме того, акваторию патрулирует военный катер, следящий за тем, чтобы отдыхающие не пересекали установленные границы.

Ранее несколько десятков россиян в Египте отравились арбузами с высоким содержанием нитратов в Хургаде. Пострадавшими оказались туристы из разных отелей, включая Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort.

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Российских туристов на египетском курорте Шарм-эш-Шейх разместили в пятизвездочном отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, расположенном в непосредственной близости от военной базы. Ни один из туроператоров заранее не сообщил отдыхающим о соседстве с объектом стратегического значения, сообщил telegram-канал Shot.  «Российских туристов заселили в отель с видом на египетскую военную базу. Им запретили купаться в море и пригрозили застрелить, если кто-то приблизится к пляжу», — передает telegram-канал. Отмечается, что стоимость проживания в этом отеле для двоих людей за 10 дней составляет около 250 тысяч рублей. Среди основных неудобств туристы отмечают ежедневные подъемы военных в семь утра, которые сопровождаются громкими звуками и мешают отдыху. Во время учебных стрельб в округе раздаются характерные грохоты. Особое недовольство вызывает запрет на купание в море и нахождение на пляже, который расположен примерно в 700 метрах от военной базы. Как сообщили постояльцы, при попытке приблизиться воде военные могут принять туристов за диверсантов и открыть предупредительный огонь в воздух. Кроме того, акваторию патрулирует военный катер, следящий за тем, чтобы отдыхающие не пересекали установленные границы. Ранее несколько десятков россиян в Египте отравились арбузами с высоким содержанием нитратов в Хургаде. Пострадавшими оказались туристы из разных отелей, включая Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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