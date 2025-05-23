Shot: россияне массово отравились арбузами

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Съевшие арбузы россияне массово жалуются в египетские больницы
Съевшие арбузы россияне массово жалуются в египетские больницы Фото:

Российские туристы массово отравились арбузами в Египте. Об этом сообщают telegram-каналы. По данным источника, несколько десятков граждан России, отдыхающих в Хургаде, обратились в местные медицинские учреждения с одинаковыми симптомами пищевого отравления.

«Массовое отравление россиян арбузами в Египте», — написал telegram-канал Shot. Как уточняет издание, пострадавшими оказались туристы из разных отелей, включая Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort. Врачи установили, что причиной недомогания стало употребление арбузов с высоким содержанием нитратов, которые продаются в магазинах и подаются в гостиницах. По словам медиков, после употребления арбуза у взрослых и детей примерно через сутки резко поднимается температура до 38 градусов и начинается сильная рвота. Особенно тяжело отравление протекает у детей, большинство обращений по страховке поступило именно от семей с детьми.

Медицинская помощь пострадавшим включает забор крови на анализы, постановку капельницы с глюкозой и назначение антибиотика цефтриаксон вместе с парацетамолом для снижения температуры. Врачи также рекомендуют временно отказаться от питья воды. Как отмечается, после начала капельницы симптомы отравления быстро ослабевают, а уже на следующий день при улучшении состояния пациентов выписывают из больницы.

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Российские туристы массово отравились арбузами в Египте. Об этом сообщают telegram-каналы. По данным источника, несколько десятков граждан России, отдыхающих в Хургаде, обратились в местные медицинские учреждения с одинаковыми симптомами пищевого отравления. «Массовое отравление россиян арбузами в Египте», — написал telegram-канал Shot. Как уточняет издание, пострадавшими оказались туристы из разных отелей, включая Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort. Врачи установили, что причиной недомогания стало употребление арбузов с высоким содержанием нитратов, которые продаются в магазинах и подаются в гостиницах. По словам медиков, после употребления арбуза у взрослых и детей примерно через сутки резко поднимается температура до 38 градусов и начинается сильная рвота. Особенно тяжело отравление протекает у детей, большинство обращений по страховке поступило именно от семей с детьми. Медицинская помощь пострадавшим включает забор крови на анализы, постановку капельницы с глюкозой и назначение антибиотика цефтриаксон вместе с парацетамолом для снижения температуры. Врачи также рекомендуют временно отказаться от питья воды. Как отмечается, после начала капельницы симптомы отравления быстро ослабевают, а уже на следующий день при улучшении состояния пациентов выписывают из больницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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