В Перми продается японское кафе, сделавшее фейковую рекламу сексуальных услуг

В Перми выставлено на продажу кафе японской кухни, расположенное на Комсомольской площади. Готовый бизнес можно приобрести за 15 млн рублей, сказано на сайте бесплатных объявлений.
«Продается легендарное кафе-доставка в центре города. Это уютное заведение с аутентичной японской и паназиатской кухней. Стоимость бизнеса — 15 млн рублей», — пишет продавец в объявлении.
По данным сайта «Яндекс Карты», по этому адресу расположено кафе KuniOki. Фотографии заведения в объявлении о продаже и в «Яндекс Картах» совпадают. Причина продажи кафе не уточняется, но бизнес готовы обменять на недвижимость или автомобиль.
Ранее пермское УФАС уличило это кафе в фейковой рекламе сексуальных услуг. Заведение разместило по городу рекламные баннеры со словом «kuni», которое может быть воспринято двояко. Но услуги интимного характера кафе не оказывало, поэтому рекламировало то, что не предоставляло. Антимонопольщики выдали владельцу заведения предостережение и потребовали убрать такую рекламу.
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