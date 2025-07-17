В Калининградской области отключен свет из-за аварии на ТЭЦ-2

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Из-за перебоев с электропитанием временно не работают светофоры
Из-за перебоев с электропитанием временно не работают светофоры Фото:

В Калининградской области произошло частичное отключение электроснабжения из-за аварии на ТЭЦ-2. Об этом сообщила администрация Балтийского городского округа.

«В настоящий момент из-за аварии на ТЭЦ-2 отключено электропитание», — говорится в официальном telegram-канале администрации. Из-за перебоев с электропитанием временно не работают светофоры на улицах Балтийска. Власти города обратились к пешеходам и автомобилистам с просьбой быть особенно внимательными и соблюдать меры предосторожности при передвижении по городу.

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В Калининградской области произошло частичное отключение электроснабжения из-за аварии на ТЭЦ-2. Об этом сообщила администрация Балтийского городского округа. «В настоящий момент из-за аварии на ТЭЦ-2 отключено электропитание», — говорится в официальном telegram-канале администрации. Из-за перебоев с электропитанием временно не работают светофоры на улицах Балтийска. Власти города обратились к пешеходам и автомобилистам с просьбой быть особенно внимательными и соблюдать меры предосторожности при передвижении по городу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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