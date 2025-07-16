После визита Путина в Магнитогорске построят научно-инжиниринговый центр

Строительство научно-инжинирингового центра в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, поддержал во время своего визита президент России Владимир Путин. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер.
«На встрече доложил главе государства о реализации наших ключевых проектов, социально-экономическом развитии региона. Владимир Владимирович поддержал ряд наших предложений, в том числе важное решение в сфере образования — строительство научно-инжинирингового центра при МГТУ имени Носова», — отметил Текслер. Кроме того, Путин поддержал реконструкцию аэродрома и строительство нового здания аэропорта.
Текслер назвал приезд президента в канун Дня металлурга очень ответственным и почетным событием для Магнитогорска и всего региона. Он поблагодарил Путина за постоянное внимание и поддержку. Чем запомнился визит президента — читайте в материале URA.RU.
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