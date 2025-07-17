Анастасия Ивлеева задолжала ФНС более 1,35 млн рублей

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более 1,35 млн рублей. Впервые о финансовых проблемах Ивлеевой стало известно в конце мая 2025 года.
По данным РЕН ТВ, ранее журналисты сообщали, что общая сумма задолженности Ивлеевой перед ФНС составляла более 11 млн рублей. Кроме того, на блогера были наложены два штрафа за неуплату налогов. Позже появились сообщения, что сумма долга увеличилась почти вдвое. По информации telegram-канала SHOT, задолженность выросла до 20,9 млн рублей из-за невозможности погасить налоговые обязательства в течение нескольких месяцев.
В начале июня представители Федеральной налоговой службы заявили, что у Ивлеевой отсутствуют задолженности перед ведомством. Ранее в СМИ также появлялась информация о судебных разбирательствах, связанных с долгами по коммунальным услугам супруга Ивлеевой.
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