Легендарный пермский топ-менеджер и экс-депутат завершил карьеру и вышел на пенсию

Владимир Даут, бывший генеральный директор «Метафракса», завершил работу на предприятии. Он покинул пост советника гендиректора АО «Метафракс Кемикалс».
«Владимир Даут прекратил трудовую деятельность в компании, где проработал более пяти десятилетий, начиная с 1969 года. Он завершил свою карьеру в АО „Метафракс Кемикалс“, покинув должность советника генерального директора», — Business Class.
Владимир Даут — заслуженный химик Российской Федерации и почетный гражданин города Губахи. Свою профессиональную деятельность он начал на Губахинском химическом заводе сразу после окончания технического училища, устроившись машинистом. Позднее Даут возглавил предприятие, став одним из ключевых руководителей в истории компании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!