16 июля 2025

Легендарный пермский топ-менеджер и экс-депутат завершил карьеру и вышел на пенсию

Экс-гендиректор пермского завода Владимир Даут ушел с предприятия
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Даут покинул свою должность в «Метафраксе»
Владимир Даут покинул свою должность в «Метафраксе» Фото:

Владимир Даут, бывший генеральный директор «Метафракса», завершил работу на предприятии. Он покинул пост советника гендиректора АО «Метафракс Кемикалс».

«Владимир Даут прекратил трудовую деятельность в компании, где проработал более пяти десятилетий, начиная с 1969 года. Он завершил свою карьеру в АО „Метафракс Кемикалс“, покинув должность советника генерального директора», — Business Class.

Владимир Даут — заслуженный химик Российской Федерации и почетный гражданин города Губахи. Свою профессиональную деятельность он начал на Губахинском химическом заводе сразу после окончания технического училища, устроившись машинистом. Позднее Даут возглавил предприятие, став одним из ключевых руководителей в истории компании.

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Владимир Даут, бывший генеральный директор «Метафракса», завершил работу на предприятии. Он покинул пост советника гендиректора АО «Метафракс Кемикалс». «Владимир Даут прекратил трудовую деятельность в компании, где проработал более пяти десятилетий, начиная с 1969 года. Он завершил свою карьеру в АО „Метафракс Кемикалс“, покинув должность советника генерального директора», — Business Class. Владимир Даут — заслуженный химик Российской Федерации и почетный гражданин города Губахи. Свою профессиональную деятельность он начал на Губахинском химическом заводе сразу после окончания технического училища, устроившись машинистом. Позднее Даут возглавил предприятие, став одним из ключевых руководителей в истории компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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