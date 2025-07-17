Экс-замглавы Минобороны Попова обвинили в организации преступной группы

Главная военная прокуратура России выдвинула обвинения против экс-заместителя министра обороны генерала армии Павла Попова, назвав его создателем организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась хищением средств, выделенных на строительство военно-патриотического парка «Патриот». Дело рассматривается в Одинцовском гарнизонном суде.
«Не позднее марта 2022 года у Попова возник умысел на создание организованной группы с целью хищения средств, выделенных на строительство парка „Патриот“», — зачитал представитель прокуратуры обвинительное заключение. Его слова передает корреспондент ТАСС. В эту группу Попов вовлек ключевых фигурантов, включая директора парка Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.
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