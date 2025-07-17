Спикер думы Екатеринбурга нашла решение проблемы с самокатчиками

Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий предложила ввести регистрацию водителей электросамокатов по аналогии с Fan ID. С такой инициативой она выступила на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
«На сегодняшний момент, к большому сожалению, арендовать самокат может кто угодно, причем, что важно, — на любую сим-карту, зачастую она является фейковым аккаунтом. Как можно это решить? Предлагается внести изменения в федеральный закон „О безопасности дорожного движения“: дополнить его понятиями „водитель средств индивидуальной мобильности“ (СИМ). При этом стоит ввести регистрацию через „Госуслуги“ и с 16-летнего возраста. На мой взгляд, есть очень хороший пример — это Fan ID, если по этому же принципу сделать карту водителя СИМ, это может начать работать», — считает Гурарий.
По ее мнению, это приведет к снижению количества ДТП с участием СИМов, сформирует ответственное отношение к управлению электросамокатов. А также поможет систематизировать законодательство, где участвуют СИМ.
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