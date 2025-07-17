Более десяти тысяч школьников отличились на пересдаче ЕГЭ

В 2025 году пересдачей воспользовались почти 14 тысяч учащихся, из которых более 10 тысяч смогли повысить свои баллы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
«Все столичные школьники, которые сдают ЕГЭ, уже второй год могут благодаря пересдаче улучшить балл по одному из предметов. В этом году такой возможностью воспользовались почти 14 тысяч учащихся. Подавляющее большинство, 10 тысяч из них, смогли повысить результат», — рассказала Ракова, передает ТАСС.
Особое внимание привлекли 46 школьников, которые смогли получить максимальные 100 баллов именно после пересдачи. Среди них — ученики, которые изначально набрали 96–98 баллов, но решили попытаться добиться идеального результата. Примером стала ученица школы №1535, набравшая 300 баллов по трем предметам, которая после пересдачи профильной математики улучшила свой результат на 10 баллов. Среди отличившихся — ученик школы №1568 имени Пабло Неруды, который после первой попытки получил 96 баллов по профильной информатике, а на пересдаче достиг максимума. Еще одна ученица, из школы №1420, смогла увеличить свой результат по литературе на 49 баллов и получить заветные 100 баллов.
В текущем году ЕГЭ в Москве сдавали более 90 тысяч человек, включая свыше 71 тысячи выпускников этого года. Для тех, кто не смог сдать экзамены летом или хочет улучшить результат, дополнительный период ЕГЭ пройдет с 4 по 23 сентября 2025 года.
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