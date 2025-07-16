16 июля 2025

Стало известно, сколько денег пермякам нужно для счастья

SuperJob: пермякам для счастья нужно 233 тысячи рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Средний желаемый доход снизился, если сравнивать с осенью 2024 года
Средний желаемый доход снизился, если сравнивать с осенью 2024 года Фото:

По данным исследования, проведенного сервисом SuperJob, среднестатистическому жителю Перми для счастливой жизни требуется 233 тысячи рублей в месяц. Эта сумма несколько меньше, чем была зафиксирована в сентябре 2024 года (237 тысяч рублей), однако превышает результаты апреля (225 тысяч рублей).

«В целом по России взрослые граждане оценивают необходимый для счастья доход в среднем в 257 тысяч рублей в месяц. Этот показатель на 3% выше, чем в сентябре 2024 года, и на 47% превосходит аналогичные данные десятилетней давности», — сообщают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Женщины традиционно называют более скромные суммы. Для них достаточно 235 тысяч рублей в месяц, тогда как мужчины указывают на необходимость 280 тысяч рублей. Размер желаемого дохода растет с возрастом. Молодежи до 24 лет достаточно 192 тысячи рублей, а россиянам старше 45 лет — уже 272 тысячи, свидетельствуют результаты исследования.

Уровень образования также влияет на финансовые ожидания. Выпускники средних профессиональных учебных заведений называют сумму в 221 тысячу рублей, а обладатели высшего образования рассчитывают на 287 тысяч.

Самые высокие запросы по традиции фиксируются среди жителей Москвы — в столице для счастья нужно 290 тысяч рублей в месяц. Далее следуют Владивосток (276 тысяч) и Санкт-Петербург (264 тысячи). Наименьшие ожидания отмечены в Кирове (204 тысячи), а также в Ульяновске, Липецке и Ижевске, где жители готовы быть счастливыми при доходе в 214 тысяч рублей.

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По данным исследования, проведенного сервисом SuperJob, среднестатистическому жителю Перми для счастливой жизни требуется 233 тысячи рублей в месяц. Эта сумма несколько меньше, чем была зафиксирована в сентябре 2024 года (237 тысяч рублей), однако превышает результаты апреля (225 тысяч рублей). «В целом по России взрослые граждане оценивают необходимый для счастья доход в среднем в 257 тысяч рублей в месяц. Этот показатель на 3% выше, чем в сентябре 2024 года, и на 47% превосходит аналогичные данные десятилетней давности», — сообщают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Женщины традиционно называют более скромные суммы. Для них достаточно 235 тысяч рублей в месяц, тогда как мужчины указывают на необходимость 280 тысяч рублей. Размер желаемого дохода растет с возрастом. Молодежи до 24 лет достаточно 192 тысячи рублей, а россиянам старше 45 лет — уже 272 тысячи, свидетельствуют результаты исследования. Уровень образования также влияет на финансовые ожидания. Выпускники средних профессиональных учебных заведений называют сумму в 221 тысячу рублей, а обладатели высшего образования рассчитывают на 287 тысяч. Самые высокие запросы по традиции фиксируются среди жителей Москвы — в столице для счастья нужно 290 тысяч рублей в месяц. Далее следуют Владивосток (276 тысяч) и Санкт-Петербург (264 тысячи). Наименьшие ожидания отмечены в Кирове (204 тысячи), а также в Ульяновске, Липецке и Ижевске, где жители готовы быть счастливыми при доходе в 214 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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