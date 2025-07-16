Стало известно, сколько денег пермякам нужно для счастья

По данным исследования, проведенного сервисом SuperJob, среднестатистическому жителю Перми для счастливой жизни требуется 233 тысячи рублей в месяц. Эта сумма несколько меньше, чем была зафиксирована в сентябре 2024 года (237 тысяч рублей), однако превышает результаты апреля (225 тысяч рублей).
«В целом по России взрослые граждане оценивают необходимый для счастья доход в среднем в 257 тысяч рублей в месяц. Этот показатель на 3% выше, чем в сентябре 2024 года, и на 47% превосходит аналогичные данные десятилетней давности», — сообщают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
Женщины традиционно называют более скромные суммы. Для них достаточно 235 тысяч рублей в месяц, тогда как мужчины указывают на необходимость 280 тысяч рублей. Размер желаемого дохода растет с возрастом. Молодежи до 24 лет достаточно 192 тысячи рублей, а россиянам старше 45 лет — уже 272 тысячи, свидетельствуют результаты исследования.
Уровень образования также влияет на финансовые ожидания. Выпускники средних профессиональных учебных заведений называют сумму в 221 тысячу рублей, а обладатели высшего образования рассчитывают на 287 тысяч.
Самые высокие запросы по традиции фиксируются среди жителей Москвы — в столице для счастья нужно 290 тысяч рублей в месяц. Далее следуют Владивосток (276 тысяч) и Санкт-Петербург (264 тысячи). Наименьшие ожидания отмечены в Кирове (204 тысячи), а также в Ульяновске, Липецке и Ижевске, где жители готовы быть счастливыми при доходе в 214 тысяч рублей.
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