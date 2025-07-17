Юрий Кара скончался от инфаркта

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Юрий Кара скончался в возрасте 70 лет
Юрий Кара скончался в возрасте 70 лет Фото:

Режиссер Юрий Кара, снявший первую отечественную экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» скончался от инфаркта. Ему было 70 лет.

«Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Кара... В Ялте. Внезапно. Светлая память», — написала в Telegram журналистка Наталья Боброва. Она отметила, что работала с ним во время съемок картины «Мастер и Маргарита».

Инфаркт был для режиссера не первым, сообщает MK.RU. По данным Mash, у Кары было уже два инфаркта. Первый случился в прошлом году. 

Кара был родом из Донецка. Его самые знаменитые фильмы — «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным».

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Режиссер Юрий Кара, снявший первую отечественную экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» скончался от инфаркта. Ему было 70 лет. «Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Кара... В Ялте. Внезапно. Светлая память», — написала в Telegram журналистка Наталья Боброва. Она отметила, что работала с ним во время съемок картины «Мастер и Маргарита». Инфаркт был для режиссера не первым, сообщает MK.RU. По данным Mash, у Кары было уже два инфаркта. Первый случился в прошлом году.  Кара был родом из Донецка. Его самые знаменитые фильмы — «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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