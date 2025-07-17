В Татарстане запретили продажу бензина детям

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Купить топливо в Татарстане теперь смогут граждане старше 16 лет и имеющие водительское удостоверение
Купить топливо в Татарстане теперь смогут граждане старше 16 лет и имеющие водительское удостоверение Фото:

В Татарстане запретили продавать бензин несовершеннолетним гражданам без водительских прав. Закон приняли депутаты Госсовета республики. Теперь топливо могут купить только подростки от 16 лет и только при наличии водительского удостоверения.

«Депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении и в целом приняли закон, запрещающий розничную продажу бензина несовершеннолетним», — пишет «Коммерсант». Как пояснила председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова, мера направлена на снижение числа ДТП с участием детей. «В последнее время учащаются случаи, когда подростки выезжают на проезжую часть на питбайках и попадают в аварии, в том числе со смертельным исходом», — отметила Захарова.

Согласно закону, продавцы должны проверять документы у покупателей. В случае нарушений организации и предприниматели будут привлекаться к административной ответственности. Закон разработан с учетом статистики ГИБДД о росте аварий с несовершеннолетними водителями.

Проблема ДТП с участием несовершеннолетних актуальна и для других регионов: в Тюменской области сотрудники ГАИ ежедневно изымают у подростков до десяти мопедов, питбайков и мотоциклов, а родителей нарушителей штрафуют. С начала года в регионе произошло множество ДТП с участием несовершеннолетних, некоторые из которых закончились гибелью подростков.

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В Татарстане запретили продавать бензин несовершеннолетним гражданам без водительских прав. Закон приняли депутаты Госсовета республики. Теперь топливо могут купить только подростки от 16 лет и только при наличии водительского удостоверения. «Депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении и в целом приняли закон, запрещающий розничную продажу бензина несовершеннолетним», — пишет «Коммерсант». Как пояснила председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова, мера направлена на снижение числа ДТП с участием детей. «В последнее время учащаются случаи, когда подростки выезжают на проезжую часть на питбайках и попадают в аварии, в том числе со смертельным исходом», — отметила Захарова. Согласно закону, продавцы должны проверять документы у покупателей. В случае нарушений организации и предприниматели будут привлекаться к административной ответственности. Закон разработан с учетом статистики ГИБДД о росте аварий с несовершеннолетними водителями. Проблема ДТП с участием несовершеннолетних актуальна и для других регионов: в Тюменской области сотрудники ГАИ ежедневно изымают у подростков до десяти мопедов, питбайков и мотоциклов, а родителей нарушителей штрафуют. С начала года в регионе произошло множество ДТП с участием несовершеннолетних, некоторые из которых закончились гибелью подростков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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