16 июля 2025

Под Челябинском строят новые логоцентры «Озон» и «Магнит». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Логоцентр «Магнит» выполнен в фирменных цветах компании
Логоцентр «Магнит» выполнен в фирменных цветах компании Фото:

В Копейске (город-спутник Челябинска) строят логистические центры для компаний «Озон» и «Магнит». Об этом сообщили в региональном фонде развития предпринимательства.

«Реализуется инвестпроект по возведению универсальных складских помещений, где якорными арендаторами станут компании „Озон“ и „Магнит“. Реализация бизнес-плана и плана-графика идет без отклонений», — сообщили в фонде.

В фонде добавили, что работы будут продолжаться в течение двух лет. За это время планируется возвести четыре распределительных центра площадью 250 тысяч квадратных метров (суммарно больше, чем площадь крупнейшего в регионе ТРК «Алмаз»). Строительство ведет компания, известная в восьми регионах, на счету которой 17 реализованных проектов.

Строительство ведется на площадке между копейскими поселками Козырево и Вахрушево. Официальный адрес площадки — улица Ермака, № 75. Склады заметны при движении по автодороге «Восточный обход Челябинска», они выполнены в фирменных цветах «Озона» и «Магнита». Один из строящихся объектов уже размещен на карте 2Gis. Объект идентифицируется как склад «Озон».

В пресс-службе мэрии на запрос URA.RU ответили, что сроки ввода в эксплуатацию объектов — поэтапные. Нормативный срок завершения строительства объекта — до сентября 2027 года. Застройщиком является ООО «ПФО Девелопмент».

Согласно базы Сбис, ООО «ПФО Девелопмент» располагается в Москве и имеет уставный капитал в 10 тысяч рублей. В штате числится один сотрудник.

Новый объект идентифицируется как склад «Озон»
Новый объект идентифицируется как склад «Озон»
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В Копейске (город-спутник Челябинска) строят логистические центры для компаний «Озон» и «Магнит». Об этом сообщили в региональном фонде развития предпринимательства. «Реализуется инвестпроект по возведению универсальных складских помещений, где якорными арендаторами станут компании „Озон“ и „Магнит“. Реализация бизнес-плана и плана-графика идет без отклонений», — сообщили в фонде. В фонде добавили, что работы будут продолжаться в течение двух лет. За это время планируется возвести четыре распределительных центра площадью 250 тысяч квадратных метров (суммарно больше, чем площадь крупнейшего в регионе ТРК «Алмаз»). Строительство ведет компания, известная в восьми регионах, на счету которой 17 реализованных проектов. Строительство ведется на площадке между копейскими поселками Козырево и Вахрушево. Официальный адрес площадки — улица Ермака, № 75. Склады заметны при движении по автодороге «Восточный обход Челябинска», они выполнены в фирменных цветах «Озона» и «Магнита». Один из строящихся объектов уже размещен на карте 2Gis. Объект идентифицируется как склад «Озон». В пресс-службе мэрии на запрос URA.RU ответили, что сроки ввода в эксплуатацию объектов — поэтапные. Нормативный срок завершения строительства объекта — до сентября 2027 года. Застройщиком является ООО «ПФО Девелопмент». Согласно базы Сбис, ООО «ПФО Девелопмент» располагается в Москве и имеет уставный капитал в 10 тысяч рублей. В штате числится один сотрудник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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