В Копейске (город-спутник Челябинска) строят логистические центры для компаний «Озон» и «Магнит». Об этом сообщили в региональном фонде развития предпринимательства.
«Реализуется инвестпроект по возведению универсальных складских помещений, где якорными арендаторами станут компании „Озон“ и „Магнит“. Реализация бизнес-плана и плана-графика идет без отклонений», — сообщили в фонде.
В фонде добавили, что работы будут продолжаться в течение двух лет. За это время планируется возвести четыре распределительных центра площадью 250 тысяч квадратных метров (суммарно больше, чем площадь крупнейшего в регионе ТРК «Алмаз»). Строительство ведет компания, известная в восьми регионах, на счету которой 17 реализованных проектов.
Строительство ведется на площадке между копейскими поселками Козырево и Вахрушево. Официальный адрес площадки — улица Ермака, № 75. Склады заметны при движении по автодороге «Восточный обход Челябинска», они выполнены в фирменных цветах «Озона» и «Магнита». Один из строящихся объектов уже размещен на карте 2Gis. Объект идентифицируется как склад «Озон».
В пресс-службе мэрии на запрос URA.RU ответили, что сроки ввода в эксплуатацию объектов — поэтапные. Нормативный срок завершения строительства объекта — до сентября 2027 года. Застройщиком является ООО «ПФО Девелопмент».
Согласно базы Сбис, ООО «ПФО Девелопмент» располагается в Москве и имеет уставный капитал в 10 тысяч рублей. В штате числится один сотрудник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!