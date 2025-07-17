Украина меняет посла в США после провала кандидатуры Умерова

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, ранее фигурировавшая в нескольких антикоррупционных расследованиях, может занять пост посла Украины в США. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, подписав указ о назначении Стефанишиной своим спецпредставителем.
«В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темп в отношениях с Америкой, пока продолжаются все необходимые процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также отметил вклад Стефанишиной в продвижение европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Ранее на пост посла Украины в США рассматривался министр обороны Рустем Умеров. Однако, по словам депутата Рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал его кандидатуру. В связи с этим его назначение было отложено. Сейчас рассматривается вариант перевода Умерова в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) или назначение его советником президента.
Кроме того, Железняк отметил, что кандидатура Стефанишиной — довольно спорная, так как она является фигуранткой нескольких уголовных дел. Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила против нее дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Стефанишина оказалась в центре коррупционного скандала из-за деятельности Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Под ее руководством ведомству было передано арестованное здание Дома профсоюзов, которое использовалось не по назначению — в нем пытались открыть ресторан и организовали покерный клуб в подвале.
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