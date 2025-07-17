В Центральном Доме литераторов в Москве завершилась церемония прощания с режиссером и народным артистом России Александром Миттой, сообщает корреспондент URA.RU. Александр Митта скончался в минувший понедельник на 93-м году жизни. Прощание с режиссером сопровождалось аплодисментами собравшихся, когда гроб с его телом выносили из зала.
«Я бы себе однозначно сказала, я безумно люблю Митту. Это мой не учитель, он мой друг большой. И я уверена, что я была ему большим другом. Я знаю, что мы очень-очень были вместе. Он был нашей семьей», — рассказала российская сценаристка, кинодраматург, педагог Зоя Кудря корреспонденту URA.RU.
Александр Митта, чьи фильмы стали классикой, ушел из жизни 14 июля. Как прошла церемония прощания — в фоторепортаже URA.RU.
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