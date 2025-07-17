Прощальные аплодисменты легенде советского кино: в последний путь проводили Александра Митту. Фоторепортаж

В Москве завершилась церемония прощания с Александром Миттой
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© Служба новостей «URA.RU»
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https://ps.ura.news/1043768 Фото:

В Центральном Доме литераторов в Москве завершилась церемония прощания с режиссером и народным артистом России Александром Миттой, сообщает корреспондент URA.RU. Александр Митта скончался в минувший понедельник на 93-м году жизни. Прощание с режиссером сопровождалось аплодисментами собравшихся, когда гроб с его телом выносили из зала.

«Я бы себе однозначно сказала, я безумно люблю Митту. Это мой не учитель, он мой друг большой. И я уверена, что я была ему большим другом. Я знаю, что мы очень-очень были вместе. Он был нашей семьей», — рассказала российская сценаристка, кинодраматург, педагог Зоя Кудря корреспонденту URA.RU. 

Александр Митта, чьи фильмы стали классикой, ушел из жизни 14 июля. Как прошла церемония прощания — в фоторепортаже URA.RU.

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В Центральном Доме литераторов в Москве завершилась церемония прощания с режиссером и народным артистом России Александром Миттой, сообщает корреспондент URA.RU. Александр Митта скончался в минувший понедельник на 93-м году жизни. Прощание с режиссером сопровождалось аплодисментами собравшихся, когда гроб с его телом выносили из зала. «Я бы себе однозначно сказала, я безумно люблю Митту. Это мой не учитель, он мой друг большой. И я уверена, что я была ему большим другом. Я знаю, что мы очень-очень были вместе. Он был нашей семьей», — рассказала российская сценаристка, кинодраматург, педагог Зоя Кудря корреспонденту URA.RU.  Александр Митта, чьи фильмы стали классикой, ушел из жизни 14 июля. Как прошла церемония прощания — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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