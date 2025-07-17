В московском Доме литераторов проходит церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом России Александром Миттой. На церемонию пришли близкие, коллеги, ученики, а также поклонники его творчества. У многих в руках цветы. В вестибюле Дома литераторов размещен портрет Митты. Там же установлен некролог с описанием творческой биографии умершего.
На месте событий присутствовал корреспондент URA.RU. Он пообщался с теми, кто был знаком с именитым творцом и узнал, каким человеком был Митта.
«Общение с ним — это сказка»
Актер театра и кино Евгений Герасимов вспомнил, как ему удалось впервые сотрудничать с Миттой. Кроме того, мужчина отметил характер народного артиста РФ.
«Мне повезло, что я еще студентом снимался у него в фильме „Точка, точка, запятая“. И с тех пор мы сохранили с ним очень добрые отношения. На фестивале, который я возглавляю, „Будем жить“, он не один раз у меня был председателем жюри. Общение с ним — это сказка. Он очень образованный человек, доброжелательный человек», — поделился Герасимов.
«Быть его учеником — это потрясающе»
Режиссер, а ныне продюсер киношколы Митты Геннадий Иванов сообщил, что сотрудничество с легендарным творцом было для него важным опытом. Он сказал, что все, кто учился у Митты благодарны ему за бесценные знания.
«Мне сложно вообще говорить. Мне нужно подобрать слова. 20 лет я [работал] с Александром Наумовичем. Потрясающий человек, конечно. Мое счастье, что быть с гением, общаться с ним, видеть, как он проводит занятия, как он снимает кино. Быть его учеником — это потрясающе. И все, кто прошел, тысячи учеников, кто учился у него, они добились многого в жизни. И благодарны ему за те уроки, которые он давал.», — подчеркнул Иванов.
«Митта был человеком с большой буквы»
Митта был крайне интересным и остроумным деятелем. Таким мнением поделился директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева Михаил Миндлин.
«Конечно, он был удивительным человеком с такой человеческой точки зрения. Открытым, невероятно порядочным, чрезвычайно интересным, остроумным. Ну, в общем, он всегда, конечно, был человеком с большой буквы на протяжении всей своей жизни», — описал режиссера Миндлин.
«Внес огромный вклад в кинематограф»
Режиссер сыграл огромную роль в развитии советского и российского кино, поскольку его произведения широко известны в народе. Об этом рассказал актер, режиссер и сценарист Александр Карпиловский.
«Его вклад в кинематограф огромный. Понимаете, Митта — это мое детство. Я вырос на его фильмах. То есть я сейчас даже не хочу перечислять, потому что все мы знаем, но „Экипаж“, понятно, что смотрели все. <...> Все фильмы, которые он снял, я вспоминаю, как мои любимые фильмы. Бывает такое. Потому что, ну, не каждый режиссер снимает так, а прям, что не фильм, то мой любимый», — отметил Карпиловский.
«„Экипаж“ — это наш Голливуд»
Фильм «Экипаж», который поставил Митта, является знаковой вехой в для отечественного кино. Картина является ответом американским блокбастерам того времени. Об этом заявила актриса Марина Жженова.
«С Александром Наумовичем у нас, у нашей семьи связано одно из самых главных событий кинематографа 80-х годов — фильм „Экипаж“. Это была такая большая веха и искусства, и кинематографа, и человеческого развития. „Экипаж“ — это жены, „Экипаж“ — это Митта, „Экипаж“ — это наш Голливуд, как правильно совершенно недавно отметили в медиа», — сказала Жженова.
«Учитесь по учебникам Митты»
Актер театра и кино Михаил Горевой дал совет современным режиссерам. Он порекомендовал учиться по учебникам Митты.
«Человек, распространяющий свет духовный. Человек, который повлиял на нашу жизнь. Моей и моих друзей. Который одновременно был нам и товарищем, и критиком, учителем. Ну вот, все правильно. Учитесь по его учебникам, кинематографисты молодые и не очень», — сказал Горевой.
«Содержит культурный код российского кино»
На прощании с народным артистом России актер Алексей Агранович признался, что Митта стал одним из тех, кто вдохновил мужчину заняться актерским ремеслом. Он также отметил, что режиссер имел внутри себя «культурный код российского кино».
«Фильмы Александра Наумовича — это то, что, наверное, меня когда-то подтолкнуло, в том числе к профессии [актера]. И, к сожалению, это один из последних людей, который содержит в себе этот культурный код нашего кино, вообще какого-то человеческого существования, человеческого бытия», — поделился Агранович.
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