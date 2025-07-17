Пермский оборонный завод отказался от выплаты дивидендов

На годовом собрании акционеров, прошедшем в июне, принято решение о невыплате дивидендов ПАО НПО «Искра». Несмотря на то, что по итогам 2024 года чистая прибыль пермского предприятия превысила 314,3 млн рублей, что является наилучшим финансовым результатом с 2019 года, акционеры утвердили распределение прибыли иным образом.
«Так, 298 млн рублей направлены на покрытие убытков, накопленных в предыдущие периоды, а еще 15 млн рублей, что составляет 5% от годовой прибыли, увеличат резервный капитал предприятия. На конец первого квартала 2025 года нераспределенный убыток на балансе ПАО оценивается в 7,2 млрд рублей», — сказано в отчете заседания, опубликованном на официальном сайте предприятия.
Кроме того, собранием утверждено увеличение уставного капитала общества на 369 млн рублей за счет дополнительного выпуска акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. В настоящее время размер уставного капитала превышает 1,2 млрд рублей. Размещение новых акций будет осуществляться посредством закрытой подписки среди ограниченного круга лиц — в их числе Росимущество и АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“».
Миноритарии, совокупно владеющие менее 0,0018% голосующих акций (23 млн акций), выразили несогласие с решениями по увеличению уставного капитала и распределению чистой прибыли. Они проголосовали против данных инициатив.
Публичное акционерное общество «НПО „Искра“» является правопреемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), образованного в Перми в 1955 году для разработки твердотопливных ракет. Коллектив предприятия принимал участие в создании и производстве ракетных двигателей для различных целей. В конце 2024 года НПО «Искра» было выведено из структуры ОРКК, входящей в госкорпорацию «Роскосмос», и передано под управление АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“».
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