Копейчанин, пытавшийся сжечь соседей живьем, отправлен в СИЗО

Житель Копейска (город-спутник Челябинска), пытавшийся сжечь соседей живьем, отправлен в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Заключен под стражу местный житель, обвиняемый в покушении на убийство соседей общеопасным способом. В настоящее время следователем назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Мужчина поджег дом соседей в ночь на 16 июля. Этому предшествовал бытовой конфликт. В итоге он не смог довести преступный замысел до конца, так как хозяева вместе с 13-летним внуком выбежали из дома. В пресс-службе ГУ МВД по региону мотивом назвали личную неприязнь.
Сотрудники полиции и следователи оперативно отыскали поджигателя. В его отношении возбудили уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества путем поджога).
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