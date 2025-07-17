Над регионами России за два часа сбито 17 беспилотников

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Основной удар пришелся на Брянскую область, где ПВО уничтожили десять беспилотников
Основной удар пришелся на Брянскую область, где ПВО уничтожили десять беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За два часа над регионами России сбито 17 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В период с 12:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Основной удар пришелся на Брянскую область, где подразделения ПВО обнаружили и уничтожили десять беспилотников. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что атака была успешно отражена силами Министерства обороны. Еще шесть БПЛА были сбиты над Калужской областью, один — над Белгородской. Пострадавших и разрушений в результате атак нет.

Ранее сообщалось о смерти 56-летнего мужчины в Воронеже. Он погиб после того, как во время атаки беспилотников попытался спасти свою собаку от разлетающихся осколков стекла. Мужчина получил тяжелое ранение головы и скончался в больнице, не приходя в сознание. Украинские беспилотники также неоднократно атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Несколько БПЛА были направлены на свинокомплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области.

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За два часа над регионами России сбито 17 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В период с 12:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Основной удар пришелся на Брянскую область, где подразделения ПВО обнаружили и уничтожили десять беспилотников. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что атака была успешно отражена силами Министерства обороны. Еще шесть БПЛА были сбиты над Калужской областью, один — над Белгородской. Пострадавших и разрушений в результате атак нет. Ранее сообщалось о смерти 56-летнего мужчины в Воронеже. Он погиб после того, как во время атаки беспилотников попытался спасти свою собаку от разлетающихся осколков стекла. Мужчина получил тяжелое ранение головы и скончался в больнице, не приходя в сознание. Украинские беспилотники также неоднократно атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Несколько БПЛА были направлены на свинокомплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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