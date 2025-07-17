Baza: житель Воронежа погиб от удара БПЛА во время спасения собаки

В Воронеже 56-летний Армен Хачатрян во время атаки беспилотников Украины защищал свою собаку от разлетавшихся осколков стекла. С тяжелыми ранениями мужчину доставили в больницу, однако, не приходя в сознание, он скончался на следующий день. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Пес жил на лоджии во второй квартире, и, когда по городу начали прилетать беспилотники, Армен испугался за друга — из-за ударов везде вылетали окна, осколки могли попасть в пса. Мужчина выбежал на улицу, и в этот момент один из дронов угодил в машину рядом с ним. БПЛА был начинен поражающими элементами: осколок попал Армену в голову», — передает telegram-канал.
Мужчина работал экспедитором и большую часть своего дохода направлял на помощь бездомным животным. Он не мог оставаться равнодушным к бездомным кошкам и собакам. Так, он приютил у себя около 10 кошек, а позже нашел на улице собаку, которую сбила машина. На лечение и операцию животного Армен потратил 30 тысяч рублей. В его доме также жил голубь, спасенный с улицы.
У погибшего остались супруга и 12 животных. Жена Хачатряна сейчас находится в шоковом состоянии и пока не готова заботиться о питомцах. История мужчины вызвала широкий отклик среди жителей города: волонтеры решили продолжить его дело и сейчас ищут новых хозяев для животных.
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