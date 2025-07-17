Угрозы со стороны НАТО по поводу уничтожения Калининграда не имеют под собой реальных оснований. Об этом заявил депутат Госдумы от Калининградской области, член комитета по обороне Андрей Колесник.
«Может быть, не с той ноги встал, что такие заявления делает. Но кишка у них тонка», — сказал Колесник «Ленте.ру». По его словам, подобные заявления делаются для внутренней аудитории и не отражают реальных намерений альянса.
Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью сообщил, что НАТО и союзники имеют все необходимые ресурсы для оперативного подавления обороны Калининградской области. По его словам, альянс реализует план Eastern Flank Deterrence Line, направленный на усиление военного взаимодействия и совершенствование технических стандартов, включая базы данных и ракетные системы. Генерал Донахью подчеркнул, что Калининградская область окружена странами-членами НАТО, что якобы позволяет альянсу быстро нейтрализовать российское военное присутствие в регионе.
В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием военного присутствия НАТО у российских границ. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за действиями альянса и оставляет за собой право на ответные меры в случае угрозы национальной безопасности. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. По его словам, заявления о «российской угрозе» используются западными политиками для отвлечения внимания от внутренних проблем.
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