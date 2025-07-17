УФАС уличило пермских перевозчиков в сговоре

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) привлекло к административной ответственности пермскую компанию «Автобан» и индивидуального предпринимателя Кенина А. В. Они получили штраф за нарушение законодательства о конкуренции.
«Перевозчики заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен при проведении торгов на оказание транспортных услуг для одной из больниц Нижегородской области. В результате совместных действий перевозчиков — один из которых отказался от участия, а второй предложил минимальное возможное снижение цены — контракт на сумму свыше 1 млн рублей был заключен по недопустимо завышенной цене», — сообщает пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».
По итогам рассмотрения дела предприниматель оштрафован на 20 тысяч рублей. Транспортная фирма — на 157 тысяч рублей.
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