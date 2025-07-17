Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) оказалась под капельницей на больничной койке прямо перед важными концертами. Севшим голосом она рассказала, что не знает, как будет исполнять свои хиты.
«Пока, честно говоря, вообще не знаю, как я буду выступать. Ни завтра, ни на VК-фесте, ни сегодня — у меня тоже мероприятие, где мне нужно петь», — сказала певица в голосовом сообщении, подписав его: «Голос покинул чат. Ситуация SOS».
По ее словам, накануне она вызывала фониатра, а на следующий день легла под капельницу. «Не знаю, что делать, просто не знаю. Ну, если что, будете петь за меня», — добавила Высокова.
В ближайшее время Клаву Коку ждут большие концерты. Одни из них должен состояться 19 июля на Дне Металлурга в Нижнем Тагиле. На следующий день она споет в Москве на VК-фесте.
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