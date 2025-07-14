Богатые свердловские промышленники везут с бесплатными шоу Клаву Коку, Niletto и «Градусы»

На День металлурга свердловчанам везут Клаву Кока, Niletto и «Градусы»

14 июля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Niletto и Клава Кока выступят в Нижнем Тагиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 18 по 20 июля свердловские города будут гулять День металлурга. Многие города сделают это с размахом: в гости с бесплатными концертами приедут группа Dabro, «5'Утра», Клава Кока, Niletto, а дуэт Filatov & Karas и Uma2rman успеют выступить сразу в двух городах за один день. Кого именно везут крупные промышленные компании в этом году — в обзоре URA.RU. Карпинск Город отметить профессиональный праздник раньше всех — 18 июля. В этот день в Карпинске праздник проведут на Центральной площади, завершится торжество около 23:00 выступлением группы REFLEX. Первоуральск 18 июля с 18:00 на центральной площади начнется праздничный концерт с участием городских музыкальных групп. Завершит мероприятие звезда эстрады Лариса Долина, а в 22:30 небо города озарит яркий фейерверк. Верхняя Пышма В городе 19 июля пройдут два ярких музыкальных события. В 12:00 в «Манином парке» выступит группа Uma2rman. А вечером, в 19:00, на площади у Дворца спорта УГМК начнется праздничный концерт. В финале зрители увидят выступление дуэта Filatov & Karas. Каменск-Уральский День металлурга состоится 19 июля на площади Ленинского Комсомола. Вечером, в 19:00, горожан порадует выступление группы Dabro. Известные по хитам «Юность», «На часах ноль-ноль» и «Услышит весь район», они подарят зрителям незабываемую атмосферу праздника. Ревда Не отстает по количеству хедлайнеров и Ревда. В День металлурга, 19 июля, местных жителей ждут три хедлайнера: в 20:00 на сцену выйдет группа «5Утра», в 21:00 — группа Filatov & Karas, в 21:50 — Валерий Сюткин. Вход будет свободным. Богданович 19 июля выступит автор песен «Холодно» и «Зацепила» Chris Yank. Ведущим мероприятия выступит экс-участник «Уральских пельменей» Роман Постовалов. Красноуральск Свердловчан ждет вечер музыки и веселья. На площади дворца культуры «Металлург» 19 июля в 22:50 выступят Стас Пьеха и группа Hi-Fi, концерт станет ярким завершением праздника. Нижний Тагил В одном из крупнейших городов области пройдет грандиозный День металлурга. На праздник 19 июля приедут Клава Кока, Niletto и группа Uma2rman. Они выступят с бесплатным шоу. Серов Все праздничные мероприятия в честь Дня города развернутся на Серовском Арбате 19 июля. В 20:10 горожан порадует выступление группы «Инь-Ян». Затем на сцене появится диджейский проект S-BROTHER-S. Краснотурьинск Гостей и жителей города 19 июля ждут выступления певца AMIRCHIK и легендарных «Градусов». Артисты выступят 19 июля в 19:00 на центральной площади Краснотурьинска. Верхняя Салда 19 июля в городе также пройдут сразу два праздника — День города и День металлурга. Вечер завершится концертом популярной группы «На-На» на площади Быкова. Музыканты выступят в 21:00. Алапаевск Впервые за десятилетия в городе совместят два праздника — День города и День металлурга. Гуляния пройдут 20 июля на стадионе «Центральный» в 18:30, вход свободный. Гостей ждет выступление от кавер-коллективов и группы «Фабрика». Полевской Меньше всего повезло этому городу, никаких пышных торжеств здесь не будет. В городском парке пройдут 19 июля лишь выставки, мастер-классы, флешмоб и квесты, на вечерней программе ожидаются выступления ВИА «Альтаир» и кавер-группы MARIKA. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 18 по 20 июля свердловские города будут гулять День металлурга. Многие города сделают это с размахом: в гости с бесплатными концертами приедут группа Dabro, «5'Утра», Клава Кока, Niletto, а дуэт Filatov & Karas и Uma2rman успеют выступить сразу в двух городах за один день. Кого именно везут крупные промышленные компании в этом году — в обзоре URA.RU. Город отметить профессиональный праздник раньше всех — 18 июля. В этот день в Карпинске праздник проведут на Центральной площади, завершится торжество около 23:00 выступлением группы REFLEX. 18 июля с 18:00 на центральной площади начнется праздничный концерт с участием городских музыкальных групп. Завершит мероприятие звезда эстрады Лариса Долина, а в 22:30 небо города озарит яркий фейерверк. В городе 19 июля пройдут два ярких музыкальных события. В 12:00 в «Манином парке» выступит группа Uma2rman. А вечером, в 19:00, на площади у Дворца спорта УГМК начнется праздничный концерт. В финале зрители увидят выступление дуэта Filatov & Karas. День металлурга состоится 19 июля на площади Ленинского Комсомола. Вечером, в 19:00, горожан порадует выступление группы Dabro. Известные по хитам «Юность», «На часах ноль-ноль» и «Услышит весь район», они подарят зрителям незабываемую атмосферу праздника. Не отстает по количеству хедлайнеров и Ревда. В День металлурга, 19 июля, местных жителей ждут три хедлайнера: в 20:00 на сцену выйдет группа «5Утра», в 21:00 — группа Filatov & Karas, в 21:50 — Валерий Сюткин. Вход будет свободным. 19 июля выступит автор песен «Холодно» и «Зацепила» Chris Yank. Ведущим мероприятия выступит экс-участник «Уральских пельменей» Роман Постовалов. Свердловчан ждет вечер музыки и веселья. На площади дворца культуры «Металлург» 19 июля в 22:50 выступят Стас Пьеха и группа Hi-Fi, концерт станет ярким завершением праздника. В одном из крупнейших городов области пройдет грандиозный День металлурга. На праздник 19 июля приедут Клава Кока, Niletto и группа Uma2rman. Они выступят с бесплатным шоу. Все праздничные мероприятия в честь Дня города развернутся на Серовском Арбате 19 июля. В 20:10 горожан порадует выступление группы «Инь-Ян». Затем на сцене появится диджейский проект S-BROTHER-S. Гостей и жителей города 19 июля ждут выступления певца AMIRCHIK и легендарных «Градусов». Артисты выступят 19 июля в 19:00 на центральной площади Краснотурьинска. 19 июля в городе также пройдут сразу два праздника — День города и День металлурга. Вечер завершится концертом популярной группы «На-На» на площади Быкова. Музыканты выступят в 21:00. Впервые за десятилетия в городе совместят два праздника — День города и День металлурга. Гуляния пройдут 20 июля на стадионе «Центральный» в 18:30, вход свободный. Гостей ждет выступление от кавер-коллективов и группы «Фабрика». Меньше всего повезло этому городу, никаких пышных торжеств здесь не будет. В городском парке пройдут 19 июля лишь выставки, мастер-классы, флешмоб и квесты, на вечерней программе ожидаются выступления ВИА «Альтаир» и кавер-группы MARIKA.