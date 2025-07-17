Топ-чиновник мэрии в ХМАО уволился, проработав два месяца

Директор деп ЖКХ Нефтеюганска Серокурорв покидает пост
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор департамента ЖКХ Нефтеюганска уволился
Директор департамента ЖКХ Нефтеюганска уволился Фото:

Директор департамента ЖКХ мэрии Нефтеюганска (ХМАО) Андрей Серокуров уволился, проработав в должности два месяца. Об этом сообщил источник URA.RU в политическом истеблишменте.

«Серокуров уволился. 17 июля у него последний рабочий день. В городе сообщают о том, что к его деятельности возникли вопросы после жалоб местного общественника», — рассказал инсайдер URA.RU.

Агентство попыталось связаться с мэром Нефтеюганска Юрием Чекуновым, он пообещал ответить позднее. Также направлен запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не поступил. Ответ прокуратуры ХМАО о наличии возможных проверок в отношении чиновника ожидается.

Предшественник Серокурова Василий Беспрозванных также недолго проработал на посту куратора коммунального хозяйства. Кто возглавит ключевой департамент в разгар подготовки города к зиме, пока не ясно.

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Директор департамента ЖКХ мэрии Нефтеюганска (ХМАО) Андрей Серокуров уволился, проработав в должности два месяца. Об этом сообщил источник URA.RU в политическом истеблишменте. «Серокуров уволился. 17 июля у него последний рабочий день. В городе сообщают о том, что к его деятельности возникли вопросы после жалоб местного общественника», — рассказал инсайдер URA.RU. Агентство попыталось связаться с мэром Нефтеюганска Юрием Чекуновым, он пообещал ответить позднее. Также направлен запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не поступил. Ответ прокуратуры ХМАО о наличии возможных проверок в отношении чиновника ожидается. Предшественник Серокурова Василий Беспрозванных также недолго проработал на посту куратора коммунального хозяйства. Кто возглавит ключевой департамент в разгар подготовки города к зиме, пока не ясно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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