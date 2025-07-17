Топ-чиновник мэрии в ХМАО уволился, проработав два месяца

Директор департамента ЖКХ мэрии Нефтеюганска (ХМАО) Андрей Серокуров уволился, проработав в должности два месяца. Об этом сообщил источник URA.RU в политическом истеблишменте.
«Серокуров уволился. 17 июля у него последний рабочий день. В городе сообщают о том, что к его деятельности возникли вопросы после жалоб местного общественника», — рассказал инсайдер URA.RU.
Агентство попыталось связаться с мэром Нефтеюганска Юрием Чекуновым, он пообещал ответить позднее. Также направлен запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не поступил. Ответ прокуратуры ХМАО о наличии возможных проверок в отношении чиновника ожидается.
Предшественник Серокурова Василий Беспрозванных также недолго проработал на посту куратора коммунального хозяйства. Кто возглавит ключевой департамент в разгар подготовки города к зиме, пока не ясно.
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