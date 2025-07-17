Польша, Финляндия, Румыния и Болгария вовлечены в схемы нелегального вывоза западного оружия с территории Украины за границу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Контрабанда оружия за границу с территории Украины осуществляется сразу по нескольким маршрутам. Один из главных — это сухопутный маршрут через Южную Польшу и далее это самое оружие растворяется на европейских просторах. В преступных схемах задействована также транзитная инфраструктура в Венгрию, Румынию, Польшу, Словакию», — сказала Захарова в ходе брифинга. Молдавия, по словам дипломата, остается одним из ключевых перевалочных пунктов.
Захарова отметила, что на Балканах сформировался целый хаб по переправке оружия с Украины. Кроме того, для контрабанды используются морские пути — в частности, из порта Одессы в Болгарию, Турцию, Черногорию и даже в африканские страны. Активно применяются и воздушные маршруты, по которым оружие может попадать на Ближний Восток. Масштабы проблемы вынуждены признавать даже западные спецслужбы. В частности, американское военное ведомство расследует случаи применения оружия, вывезенного с Украины, во внутрисуданском конфликте. Захарова также заявила, что оружие с украинским следом уже используется преступными группировками во Франции, Великобритании и Германии.
Дипломат сообщила о зафиксированных случаях применения такого оружия во время антиправительственных демонстраций в Европе, в том числе во Франции и Германии в 2023–2024 годах. Помимо этого, по словам Захаровой, нелегальное оружие используется террористическими организациями. Она выразила уверенность, что проблема нелегального оборота оружия, вывезенного с Украины, будет иметь долгосрочные негативные последствия для европейской безопасности. Захарова предупредила, что «мина замедленного действия» уже заложена, и вопрос лишь в том, когда она сработает.
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