Два подростка из Челябинска попали под следствие, согласившись выполнить диверсию по просьбе украинских кураторов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас они находятся под стражей. Расследование продолжается.
«15 июля 2025 года фигуранты прибыли к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов, расположенной в поселке Чапаевском города Златоуста, где с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования», — сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанные являются двоюродными братьями.
Предварительно, украинские кураторы связались с одним из братьев в соцсетях. Ему предложили за деньги выполнить задание. На дело подросток взял родственника.
«Совершив противоправные действия, один из фигурантов, действуя во исполнение раннее данных ему указаний, отчитался перед заказчиком о выполнении поручения. После получения денежных средств за проведенную диверсию обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области», — добавили в пресс-службе челябинского следкома.
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