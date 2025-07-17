Челябинские подростки попали под следствие за помощь Украине. Видео

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Подростков отправили в СИЗО
Подростков отправили в СИЗО Фото:

Два подростка из Челябинска попали под следствие, согласившись выполнить диверсию по просьбе украинских кураторов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас они находятся под стражей. Расследование продолжается.

«15 июля 2025 года фигуранты прибыли к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов, расположенной в поселке Чапаевском города Златоуста, где с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования», — сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанные являются двоюродными братьями.

Предварительно, украинские кураторы связались с одним из братьев в соцсетях. Ему предложили за деньги выполнить задание. На дело подросток взял родственника.

«Совершив противоправные действия, один из фигурантов, действуя во исполнение раннее данных ему указаний, отчитался перед заказчиком о выполнении поручения. После получения денежных средств за проведенную диверсию обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области», — добавили в пресс-службе челябинского следкома.

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Два подростка из Челябинска попали под следствие, согласившись выполнить диверсию по просьбе украинских кураторов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас они находятся под стражей. Расследование продолжается. «15 июля 2025 года фигуранты прибыли к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов, расположенной в поселке Чапаевском города Златоуста, где с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования», — сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанные являются двоюродными братьями. Предварительно, украинские кураторы связались с одним из братьев в соцсетях. Ему предложили за деньги выполнить задание. На дело подросток взял родственника. «Совершив противоправные действия, один из фигурантов, действуя во исполнение раннее данных ему указаний, отчитался перед заказчиком о выполнении поручения. После получения денежных средств за проведенную диверсию обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области», — добавили в пресс-службе челябинского следкома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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