Военный эксперт назвал главный приоритет лета 2025 года в зоне СВО

Летом и осенью основные усилия ВС России в зоне спецоперации будут сосредоточены в ДНР. Об этом в интервью URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Лето и сентябрь, конечно — ДНР. Фактически это приоритет сейчас. Там наша группировка вышла на границу с Днепропетровской областью, в том числе на стыке с Запорожской. Результаты летне-осенней кампании, несомненно, будут нас радовать», — заявил Дандыкин.
В районе Красноармейска группировка врага охвачена с трех сторон, там ВСУ могут попасть в котел, продолжил военный эксперт. Бои в Часовом Яре этим летом должны закончиться полным освобождением города, отметил Дандыкин. Константиновку тоже охватывают с флангов, а в районе Северска есть продвижение российской армии, рассказал собеседник URA.RU.
Ранее российские войска установили контроль над селом Запорожье на границе ДНР и Днепропетровской области, что позволило продолжить продвижение вглубь обороны ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что одной из ключевых целей наступления остается освобождение Красноармейска, для чего необходимо выходить на территорию Днепропетровской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.