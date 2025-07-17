В Перми предприниматель ударил инспектора налоговой ради служебных документов

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Суд признал бизнесмена виновным и назначил ему штраф
Суд признал бизнесмена виновным и назначил ему штраф Фото:

В Перми предприниматель признан виновным в применении насилия к сотруднице налоговой службы. Он отобрал служебные документы, связанные с его деятельностью, у инспектора ФНС и ударил ее локтем. Об этом сообщил Ленинский районный суд.

«Мужчина заметил на рабочем столе инспектора служебные документы, содержащие материалы по его финансово-хозяйственной деятельности, и резко схватил их для последующего копирования на сотовый телефон. Когда инспектор попыталась вернуть документы, он несколько раз ударил ее локтем по рукам», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. 

Отмечается, что инцидент произошел в марте 2025 года. Тогда мужчину, занимающегося гостиничным бизнесом, вызвали в отделение ФНС для разъяснения последствий нарушений в налоговой отчетности. По итогам разбирательства, суд признал его виновным в применении насилия к представителю власти и назначили штраф в размере 190 тысяч рублей. 

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В Перми предприниматель признан виновным в применении насилия к сотруднице налоговой службы. Он отобрал служебные документы, связанные с его деятельностью, у инспектора ФНС и ударил ее локтем. Об этом сообщил Ленинский районный суд. «Мужчина заметил на рабочем столе инспектора служебные документы, содержащие материалы по его финансово-хозяйственной деятельности, и резко схватил их для последующего копирования на сотовый телефон. Когда инспектор попыталась вернуть документы, он несколько раз ударил ее локтем по рукам», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.  Отмечается, что инцидент произошел в марте 2025 года. Тогда мужчину, занимающегося гостиничным бизнесом, вызвали в отделение ФНС для разъяснения последствий нарушений в налоговой отчетности. По итогам разбирательства, суд признал его виновным в применении насилия к представителю власти и назначили штраф в размере 190 тысяч рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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