Россияне назвали главную причину отказа от спорта

Почти половина россиян признали, что не могут заниматься спортом без компании друга, это следует из данных исследования Olimpbet. Важное влияние на желание вести активный образ жизни оказывают близкие люди.
«На желание заниматься спортом больше всего влияют близкие, в топ-3 мотивационных факторов входят возможность соревноваться с другими (29%), а каждый пятый желает порвать с сидячим образом жизни», — свидетельствуют данные исследования Olimpbet. Данные имеются в распоряжении URA.RU.
Дополнительно, исследование выявило, что треть участников опроса предпочитает делиться своими спортивными достижениями в социальных сетях или в личных беседах. Самые активные «хвастуны» проживают в Самаре (44%), Москве (43%) и Казани (42%).
В опросе, проведенном среди россиян, также были выявлены предпочтения в выборе видов спорта, которыми они хотели бы заняться в ближайшем будущем. По результатам исследования, наибольшее количество участников опроса выразили желание начать заниматься большим теннисом — так отметили 31% респондентов. Единоборства заинтересовали 22% участников, а плавание выбрали 16% опрошенных.
Тем не менее текущие спортивные предпочтения участников опроса распределились иначе. Самым популярным видом спорта среди них оказался футбол, которым регулярно занимаются 27% респондентов. За ним следует кроссфит с показателем в 25% и бег, выбранный 18% опрошенных.
Опрошенные участники указали, что при выборе спортивных занятий для них ключевыми являются такие факторы, как цена услуг (54% респондентов), расположение спортзала рядом с домом (53%), а также интересность тренировок (28%). Согласно полученным данным, большинство россиян (45%) ежемесячно тратят на спортивные занятия от 3 до 6 тысяч рублей. Также 31% опрошенных сообщили, что их месячные расходы на тренировки составляют от 6 до 9 тысяч рублей.
Большинство россиян посещают тренировки два-три раза в неделю — таковы данные 32% опрошенных. Приблизительно четверть респондентов занимаются спортом один раз в неделю. Еще 14% населения тренируются два-три раза в квартал.
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