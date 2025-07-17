17 июля 2025

Украинский дрон ранил троих российских спасателей в Горловке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Три сотрудника МЧС пострадали в ДНР
Три сотрудника МЧС пострадали в ДНР Фото:

Трое сотрудников МЧС России пострадали в Горловке (ДНР) при выполнении служебных обязанностей из-за атаки украинского беспилотника, сбросившего взрывоопасный предмет на пожарную автоцистерну. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА Вооруженных формирований Украины на пожарную автоцистерну ранены три сотрудника МЧС России. Все они получили ранения средней степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

Атака на сотрудников МЧС в Горловке произошла на фоне новой волны ударов украинских беспилотников по российским регионам, включая Москву, Подмосковье, Курскую, Брянскую области и саму Горловку. Минувшей ночью в городе уже был ранен мирный житель и поврежден автомобиль после сброса взрывного устройства с БПЛА, а всего за сутки зафиксировано семь атак, в том числе с применением артиллерии и ударных дронов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое сотрудников МЧС России пострадали в Горловке (ДНР) при выполнении служебных обязанностей из-за атаки украинского беспилотника, сбросившего взрывоопасный предмет на пожарную автоцистерну. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин. «В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА Вооруженных формирований Украины на пожарную автоцистерну ранены три сотрудника МЧС России. Все они получили ранения средней степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Атака на сотрудников МЧС в Горловке произошла на фоне новой волны ударов украинских беспилотников по российским регионам, включая Москву, Подмосковье, Курскую, Брянскую области и саму Горловку. Минувшей ночью в городе уже был ранен мирный житель и поврежден автомобиль после сброса взрывного устройства с БПЛА, а всего за сутки зафиксировано семь атак, в том числе с применением артиллерии и ударных дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...